Экспертиза признала вменяемым студента, устроившего стрельбу в Перми

10:35
Фото: AP Photo/Anastasia Yakovleva
Устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимур Бекмансуров в ходе экспертизы признан вменяемым, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"СК России продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к которому причастен Тимур Бекмансуров. Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", – заявил глава Следственного комитета.
Он уточнил, что мотивы и цели совершенных преступлений на данный момент устанавливаются.
Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, еще больше 40 пострадали.
При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
СК возбудил два уголовных дела по факту стрельбы в пермской школе
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