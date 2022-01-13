Экспертиза признала вменяемым студента, устроившего стрельбу в Перми

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Устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимур Бекмансуров в ходе экспертизы признан вменяемым, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"СК России продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к которому причастен Тимур Бекмансуров. Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", – заявил глава Следственного комитета.

Он уточнил, что мотивы и цели совершенных преступлений на данный момент устанавливаются.

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, еще больше 40 пострадали.

При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

