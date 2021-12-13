Ученики гимназии в Серпухове рассказали о первых минутах после взрыва

Утром 13 декабря в Подмосковье 18-летний выпускник православной гимназии взорвал самодельное устройство рядом с серпуховским женским монастырем. По последним данным, молодой человек находится в реанимации. Из-за взрыва пострадали 10 детей, их жизням ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Рассказываем, почему выпускник мог решиться на преступление.

Взорвал из мести?

Фото: РИА Новости/Татьяна Панкратова

Взрыв на территории Введенского Владычнего женского монастыря в Серпухове произошел в 08:24, рассказали в главном управлении подмосковного МВД. По данным ведомства, взрывное устройство взорвал 18-летний выпускник учебного учреждения.

"Прибывшими сотрудниками полиции педагогический состав и учащиеся эвакуированы, вызвана скорая помощь", – рассказали в МВД.

Официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий заявила, что устроивший взрыв парень выжил и находится в реанимации. По ее словам, у него оторвало ногу. Представитель СК добавила, что молодому человеку проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что из-за действий выпускника гимназии пострадали 10 детей. Им от 11 до 17 лет, в момент взрыва они находились на занятиях, уточнила омбудсмен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что жизни пострадавших находятся вне опасности.





Андрей Воробьев губернатор Московской области Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает.

В Минздраве региона уточнили, что после взрыва в больницах находится восемь человек, в том числе совершивший преступление молодой человек.

"Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом", – привели подробности в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что молодой человек планировал напасть на гимназию во время утренней молитвы, которая проводится в самом здании, но самодельное устройство сработало на входе. Собеседник агентства отметил, что так он мог отомстить за когда-то случившийся конфликт с педагогами и учениками.

После взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Во время обыска в доме у молодого человека нашли некие предметы и вещества, которые имеют значение для дальнейшего расследования, сообщили в СК. Кроме того, следователи допрашивают родителей, родственников молодого человека, сотрудников гимназии и людей из его окружения, добавили в ведомстве.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойда выразил соболезнования всем пострадавшим во время взрыва.

"Где бы ни происходили подобные нападения – они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим", – рассказал Владимир Легойда.

По его словам, церковь и ее учебные заведения работают, в том числе, с трудными подростками. Он отметил, что эта практика будет продолжена и впредь.

Тихий мальчик?

Фото: прокуратура Московской области

Один из учеников гимназии рассказал Москве 24, что наблюдал за происходящим в монастыре с улицы.





ученик православной гимназии, в которой произошел взрыв Я опоздал, поэтому я не был ранен. Но я видел происходящее: я открыл калитку и увидел около входа его, сначала подумал, что это десятиклассник шнурок поправляет… Видел, как дети разбили стекло в медпункте и вылезали через окно.

Другой ученик православной гимназии Петр в разговоре с РЕН ТВ вспоминает, что после взрыва люди укрылись в храме.

"Человек 30 там были в помещении. Мой одноклассник пострадал, у него в ноге гвоздь, он в больнице сейчас", – рассказал мальчик.

По словам Петра, он иногда пересекался с устроившим взрыв молодым человеком, когда тот еще учился в гимназии. Тогда он показался ему нормальным парнем.

"Не знаю, с чего он начал. Он знал, что делал. Я увидел, что он возле двери что-то сооружал. Я подумал, что он, может, шнурок поправлял", – говорит Петр.

Местная жительница Ирина Гимбицкая рассказала журналистам, что прибежала к гимназии, так как там находился ее родственник. Подозреваемого она назвала тихим и спокойным парнем, но при этом не очень общительным. Гимбицкая добавила, что защитить учеников от человека с самодельным взрывным устройством было некому.

"Бабушка там сидит (на входе. – Прим. ред.). Какая там охрана", – поделилась местная жительница.

Тренер по стритлифтингу Фил Савостин, который обучал устроившего взрыв юношу, рассказал Москве 24, что никаких особенностей в его поведении не было.

"Работал я с ним в 2017–2018 годах, я знаю его с положительной стороны, за ним ничего такое не замечал, замечаний, поправок не было. <...> В коллективе никаких проблем не было, но и не был лидером в компании. По поведению было все хорошо", – вспоминает Савостин.

По неофициальным данным, у молодого человека были серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Life.ru. Источник утверждает, в 2015 году у него диагностировали онкологическое заболевание, после чего провели операцию по удалению щитовидной железы. Также у него якобы было расстройство психики, с 2020 года он принимал антидепрессанты. Однако на учете по заболеванию не стоял. Из-за издевательств в обычной школе молодого человека перевели в православную гимназию. Травля привела к тому, что время от времени он признавался в мыслях о суициде, утверждают СМИ.

