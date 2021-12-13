Ученики гимназии в Серпухове рассказали о первых минутах после взрыва

Утром 13 декабря в Подмосковье 18-летний выпускник православной гимназии взорвал самодельное устройство рядом с серпуховским женским монастырем. По последним данным, молодой человек находится в реанимации. Из-за взрыва пострадали 10 детей, их жизням ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Рассказываем, почему выпускник мог решиться на преступление.
Взорвал из мести?
Взрыв на территории Введенского Владычнего женского монастыря в Серпухове произошел в 08:24, рассказали в главном управлении подмосковного МВД. По данным ведомства, взрывное устройство взорвал 18-летний выпускник учебного учреждения.
"Прибывшими сотрудниками полиции педагогический состав и учащиеся эвакуированы, вызвана скорая помощь", – рассказали в МВД.
Официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий заявила, что устроивший взрыв парень выжил и находится в реанимации. По ее словам, у него оторвало ногу. Представитель СК добавила, что молодому человеку проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что из-за действий выпускника гимназии пострадали 10 детей. Им от 11 до 17 лет, в момент взрыва они находились на занятиях, уточнила омбудсмен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что жизни пострадавших находятся вне опасности.
В Минздраве региона уточнили, что после взрыва в больницах находится восемь человек, в том числе совершивший преступление молодой человек.
"Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом", – привели подробности в ведомстве.
Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что молодой человек планировал напасть на гимназию во время утренней молитвы, которая проводится в самом здании, но самодельное устройство сработало на входе. Собеседник агентства отметил, что так он мог отомстить за когда-то случившийся конфликт с педагогами и учениками.
После взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Во время обыска в доме у молодого человека нашли некие предметы и вещества, которые имеют значение для дальнейшего расследования, сообщили в СК. Кроме того, следователи допрашивают родителей, родственников молодого человека, сотрудников гимназии и людей из его окружения, добавили в ведомстве.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойда выразил соболезнования всем пострадавшим во время взрыва.
"Где бы ни происходили подобные нападения – они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим", – рассказал Владимир Легойда.
По его словам, церковь и ее учебные заведения работают, в том числе, с трудными подростками. Он отметил, что эта практика будет продолжена и впредь.
Тихий мальчик?
Один из учеников гимназии рассказал Москве 24, что наблюдал за происходящим в монастыре с улицы.
Другой ученик православной гимназии Петр в разговоре с РЕН ТВ вспоминает, что после взрыва люди укрылись в храме.
"Человек 30 там были в помещении. Мой одноклассник пострадал, у него в ноге гвоздь, он в больнице сейчас", – рассказал мальчик.
По словам Петра, он иногда пересекался с устроившим взрыв молодым человеком, когда тот еще учился в гимназии. Тогда он показался ему нормальным парнем.
"Не знаю, с чего он начал. Он знал, что делал. Я увидел, что он возле двери что-то сооружал. Я подумал, что он, может, шнурок поправлял", – говорит Петр.
Местная жительница Ирина Гимбицкая рассказала журналистам, что прибежала к гимназии, так как там находился ее родственник. Подозреваемого она назвала тихим и спокойным парнем, но при этом не очень общительным. Гимбицкая добавила, что защитить учеников от человека с самодельным взрывным устройством было некому.
"Бабушка там сидит (на входе. – Прим. ред.). Какая там охрана", – поделилась местная жительница.
Тренер по стритлифтингу Фил Савостин, который обучал устроившего взрыв юношу, рассказал Москве 24, что никаких особенностей в его поведении не было.
"Работал я с ним в 2017–2018 годах, я знаю его с положительной стороны, за ним ничего такое не замечал, замечаний, поправок не было. <...> В коллективе никаких проблем не было, но и не был лидером в компании. По поведению было все хорошо", – вспоминает Савостин.
По неофициальным данным, у молодого человека были серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Life.ru. Источник утверждает, в 2015 году у него диагностировали онкологическое заболевание, после чего провели операцию по удалению щитовидной железы. Также у него якобы было расстройство психики, с 2020 года он принимал антидепрессанты. Однако на учете по заболеванию не стоял. Из-за издевательств в обычной школе молодого человека перевели в православную гимназию. Травля привела к тому, что время от времени он признавался в мыслях о суициде, утверждают СМИ.