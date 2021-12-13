СК возбудил дело по факту взрыва в Серпуховском монастыре

11:03
Фото: телеграм-канал "112"
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки после инцидента в Серпуховском женском монастыре. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в монастыре, возбужденного региональным следственным управлением по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 223.1 УК РФ)", – говорится в сообщении.
В СК подтвердили информацию, что к нападению может быть причастен бывший воспитанник православной приходской школы. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников подмосковного главка СК.
"Количество пострадавших в результате происшествия уточняется. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", – добавили в ведомстве.
Утром 13 декабря в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.
По данным уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.
Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.
Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: