СК возбудил дело по факту взрыва в Серпуховском монастыре

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки после инцидента в Серпуховском женском монастыре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в монастыре, возбужденного региональным следственным управлением по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 223.1 УК РФ)", – говорится в сообщении.

В СК подтвердили информацию, что к нападению может быть причастен бывший воспитанник православной приходской школы. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников подмосковного главка СК.

"Количество пострадавших в результате происшествия уточняется. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", – добавили в ведомстве.

Утром 13 декабря в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.

Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

