Появилось видео с места взрыва в Серпуховском монастыре

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В Сети появились первые кадры с места ЧП в Серпуховском женском монастыре, где неизвестный подорвал самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошел утром в понедельник, 13 декабря. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

В прокуратуре сообщили о двух пострадавших, в их числе – один подросток. При этом СМИ сообщают о 8 пострадавших.

На место происшествия выехала группа следователей, а также прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

