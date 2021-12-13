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Происшествия

09:36

Восемь человек пострадали при нападении мужчины на монастырь в Серпухове – СМИ

происшествия

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Восемь человек пострадали в результате нападения мужчины на Серпуховский женский монастырь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В результате срабатывания СВУ пострадали восемь человек, в том числе семь детей. Один из подростков госпитализирован", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на источник сообщает о семи пострадавших.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры при этом подтвердили только госпитализацию подростка. По остальным пострадавшим там информацию не уточнили.

В Следственном комитете официально сообщили, что неизвестный подорвал взрывное устройство на территории женского монастыря в Серпухове. В МВД уточнили, что взрыв устроил выпускник православной гимназии, он получил ранения.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

Ранее сообщалось, что в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Сперва говорилось о двоих пострадавших – мужчине и 15-летнем подростке.

ЧП произошло около 08:00 на улице Октябрьской, доме 40. Отмечается, что местный житель проник на территорию монастыря в подмосковном Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

Прокурор Подмосковья выехал на место взрыва в женский монастырь

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