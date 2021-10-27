В СК заявили, что хлопок газа в Красногорске произошел во время сварочных работ

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Хлопок газа в жилом доме в Красногорске произошел в квартире на пятом этаже в ходе сварочных работ при установке газовой плиты. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета.

"По предварительным данным, в квартире на пятом этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошел хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты в рамках организованной ведомством проверки.

"Проводится осмотр с участием специалистов газовой службы, опрашиваются жильцы дома и хозяева квартиры, также будет установлен ущерб, причиненный при обрушении", – пояснили в СК.

27 октября хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Красногорске. По данным администрации Красногорска, его причиной стала несанкционированная врезка газового оборудования.

Прокуратура организовала проверку в связи с данным происшествием.