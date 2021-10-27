В СК заявили, что хлопок газа в Красногорске произошел во время сварочных работ

11:58
Фото: телеграм-канал SHOT
Хлопок газа в жилом доме в Красногорске произошел в квартире на пятом этаже в ходе сварочных работ при установке газовой плиты. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета.
"По предварительным данным, в квартире на пятом этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошел хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты в рамках организованной ведомством проверки.
"Проводится осмотр с участием специалистов газовой службы, опрашиваются жильцы дома и хозяева квартиры, также будет установлен ущерб, причиненный при обрушении", – пояснили в СК.
27 октября хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Красногорске. По данным администрации Красногорска, его причиной стала несанкционированная врезка газового оборудования.
Прокуратура организовала проверку в связи с данным происшествием.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: