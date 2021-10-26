СК назвал основные версии взрыва в доме в Набережных Челнах

10:58
Фото: ТАСС/Аделя Зиатдинова
Следственный комитет рассматривает две версии взрыва бытового газа в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
"Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования", – говорится в сообщении.
По данным следователей, владелец квартиры жил один и состоял на учете у нарколога из-за злоупотребления алкоголем. В 2010 году мужчина отказался от услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к плите, установили металлическую заглушку.
Инцидент произошел в понедельник, 25 октября. В результате взрыва были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения. По данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, всего в результате ЧП пострадали пять человек, один из которых погиб.
По предварительным оценкам экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа по вине страдающего алкоголизмом жильца квартиры, где был эпицентр хлопка. При этом помещение было отключено от газа в 2010 году из-за нарушения правил пользования газом в быту.
В связи с ЧП возбуждено уголовное дело, проводится прокурорская проверка.
Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти
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