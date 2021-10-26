В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Набережных Челнах

Фото: ТАСС/Римма Мухаметзянова

Двое пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах находятся в тяжелом состоянии, рассказали в Минздраве РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, всего в результате ЧП пострадали пять человек, один из которых погиб.

"Три человека госпитализированы: состояние подростка 2004 года рождения оценивается как тяжелое – в настоящее время готовится его медицинская эвакуация в медицинскую организации Казани. <...> Пострадавший 1951 года рождения также в тяжелом состоянии продолжит получать медпомощь в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов, его состояние также тяжелое", – заявил Кузнецов.

По словам Кузнецова, состояние ребенка 2010 года рождения врачи оценивают как удовлетворительное. Еще один пострадавший в результате взрыва получил амбулаторную помощь.

"Оказание медпомощи пострадавшим в результате происшествия находится на личном контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко", – отметил Кузнецов.

Накануне поздно вечером одна из пострадавших скончалась в больнице. Девушку извлекли из-под плиты перекрытия с тупыми травмами живота, грудной клетки и ушибом головного мозга. Ее госпитализировали в состоянии клинической смерти, затем прооперировали.

Инцидент произошел в понедельник, 25 октября. В результате были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения.

По предварительным оценкам экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа по вине страдающего алкоголизмом жильца квартиры, где был эпицентр хлопка. При этом помещение было отключено от газа в 2010 году из-за нарушения правил пользования газом в быту.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело, проводится прокурорская проверка.