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Происшествия

18:40

СК возбудил уголовное дело по факту обрушения части дома в Набережных Челнах

происшествия регионы

Фото: ТАСС/МЧС России

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения части жилого дома после взрыва газа в Набережных Челнах, сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что на данный момент следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

На базе регионального МЧС после взрыва запустили горячую линию. Местные жители могут обратиться с любыми вопросами по телефону +7 (843) 288-45-63.

Взрыв произошел на четвертом этаже жилого дома в Набережных Челнах вечером 25 октября. Экстренные службы сообщили, что в результате хлопка газа повреждены квартиры на двух этажах.

В результате происшествия четыре человека получили травмы, еще одного пострадавшего извлекли из под завалов и в тяжелом состоянии госпитализировали. Всего из дома эвакуировали 32 жильцов.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение правил эксплуатации газового оборудования. По данному факту проверку организовала региональная прокуратура.

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