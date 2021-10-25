Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Набережных Челнах

Четверо человек получили травмы при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Предварительно, эвакуированы 32 человека. Спасены и переданы медикам четверо пострадавших", – уточнили в ведомстве.

По информации Минздрава РФ, из завалов извлекли одного пострадавшего. Он находится в тяжелом состоянии, и уже был направлен в больницу для оказания помощи.

Взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах вечером 25 октября. Экстренные службы сообщили, что в результате хлопка газа повреждены квартиры на двух этажах строения. По предварительным оценкам, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже.

На месте происшествия работают оперативные службы региона.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что главу республики уже уведомили о взрыве в жилом доме. Новая информация поступает по мере работы экстренных служб.