Стала известна предварительная причина взрыва газа в Набережных Челнах

18:18
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Нарушение правил эксплуатации газового оборудования могло стать причиной взрыва в жилом доме в Набережных Челнах, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Собеседник агентства добавил, что также рассматриваются и другие возможные версии происшествия.
По уточненной информации МЧС, под завалами находятся два человека. Спасатели принимают меры по спасению людей.
"В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Республике Татарстан и Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России", – говорится в сообщении.
Также на место происшествия были вызваны кинологические расчеты ведомства. В работах по спасению пострадавших задействованы 90 человек и 35 единиц техники.
Взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах вечером 25 октября. Экстренные службы сообщили, что в результате хлопка газа повреждены квартиры на двух этажах. По предварительным оценкам, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже.
В результате происшествия четыре человека получили травмы, еще одного пострадавшего извлекли из под завалов и в тяжелом состоянии госпитализировали. Всего из дома эвакуировали 32 жильцов.
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