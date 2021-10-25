Прокуратура Татарстана начала проверку по факту ЧП в доме в Набережных Челнах

18:15
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Прокуратура Татарстана начала проверку информации по чрезвычайному происшествию со взрывом в жилом доме в Набережных Челнах, сообщается на сайте ведомства.
"Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах", – указано в официальном заявлении.
В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, на улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Взрывом были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-за хлопка газа были ранены четыре человека, 32 были эвакуированы.
На месте происшествия работает и.о. прокурора Набережных Челнов Айдар Галиев. Представители прокуратуры оценят соблюдение законодательства в области эксплуатации газового оборудования.
О произошедшем уведомили главу Республики Татарстан Рустама Минниханова. Экстренные службы региона также обновляют информацию по мере поступления новых данных.
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