Пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах девушка скончалась в больнице

Фото: TASS/Анна Майорова

Пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах девушка скончалась в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщал, что пострадавшая была извлечена из-под плиты перекрытия с тупыми травмами живота, грудной клетки и ушибом головного мозга. Ее госпитализировали в состоянии клинической смерти, затем прооперировали.

Инцидент произошел в понедельник, 25 октября. В результате были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения. В результате взрыва ранения получили два брата-подростка. Им оказана медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работу психологи МЧС.

По предварительным оценкам экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа по вине страдающего алкоголизмом жильца квартиры, где был эпицентр хлопка. При этом помещение было отключено от газа в 2010 году из-за нарушения правил пользования газом в быту.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело, проводится прокурорская проверка. В Набережных Челнах введен режим ЧС муниципального уровня.

