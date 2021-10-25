Момент взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах попал на камеру видеорегистратора. Запись была сделана из автомобиля, который стоял на светофоре на перекрестке перед домом, где произошло ЧП.

Инцидент произошел в понедельник, 25 октября. В результате были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения. В результате взрыва ранения получили два брата-подростка. Им оказана медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работу психологи МЧС.

По предварительным оценкам экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа по вине страдающего алкоголизмом жильца квартиры, где был эпицентр хлопка. При этом помещение было отключено от газа в 2010 году из-за нарушения правил пользования газом в быту.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело, проводится прокурорская проверка. В Набережных Челнах введен режим ЧС муниципального уровня.