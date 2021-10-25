Кинологи завершили работы на месте взрыва в Набережных Челнах

Людей под завалами дома в Набережных Чернах больше не осталось. Кинологи завершили проверку. Начался разбор разрушенных конструкций, используется тяжелая техника. Об этом сообщили в МЧС.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах 25 октября. Из-за инцидента были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения.

В результате взрыва ранения получили два брата-подростка. Им оказана медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работу психологи МЧС.

По предварительным оценкам экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа по вине страдающего алкоголизмом жильца квартиры, где был эпицентр хлопка. При этом помещение было отключено от газа в 2010 году из-за нарушения правил пользования газом в быту.

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