Режим ЧС муниципального характера ввели в Набережных Челнах из-за взрыва газа в доме

Фото: ТАСС/Римма Мухаметзянова

Режим ЧС муниципального характера ввели в Набережных Челнах после взрыва газа в жилом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Проведено выездное заседание КЧС и ОПБ города Набережные Челны, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия в доме разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Для жильцов пострадавшего и двух соседних подъездов развернули в одной из гостиниц города пункт временного размещения на 400 человек.

На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва. По данным МЧС, к работам привлечены 155 человек и 49 единиц техники.

Взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по улице Татарстан, 25/18. В результате оказались повреждены перекрытия между этажами. По информации МЧС, причиной ЧП стала утечка газа.

Из-под завалов спасли троих человек, в том числе двоих детей. Они были госпитализированы. Всего из дома эвакуировали 32 жильцов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения части жилого дома после взрыва газа. Проверку со своей стороны также организовала прокуратура Татарстана.

