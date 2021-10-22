"Московский патруль": обладатели фальшивых сертификатов оказались на больничных койках

Согласно статистике, поддельный сертификат о вакцинации – билет в реанимацию. Обладатели фальшивок, оказавшись на больничной койке – раскаиваются.

Так, в Орле 49-летняя женщина скончалась в реанимации. В анамнезе было указано, что она прививалась. Вакцина, введенная в организм человека, вносит коррективы в лечение. Медики стараются тщательнее выбирать лекарства, отсекая сильнодействующие средства. Когда в больнице пациентка призналась, что купила сертификат, было уже поздно.

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