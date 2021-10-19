Автомобиль загорелся после ДТП на Новой Риге. Кадры прислали телезрители.

Автор видео сообщил, что водитель погиб. В районе аварии образовался затор. Автомобилистам рекомендуют объезжать это место.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.