Проседание дорожного полотна на Поварской улице устранили

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Проседание дорожного полотна было устранено в Центральном административном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Проседание дорожного полотна на улице Поварская устранено. Работа систем водоснабжения и водоотведения не нарушена", – заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что движение транспорта, которое частично ограничили во время работ, уже восстановили.

Ранее у станции метро "Киевская" в городе прорвало трубу с горячей водой. По предварительным данным, пострадавших нет.