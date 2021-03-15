В Зеленограде произошла утечка на теплосети из-за проседания асфальта

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Из-за размытия грунта и проседания асфальтового покрытия в 9-м микрорайоне Зеленограда произошло повреждение трубопровода теплосети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "МОЭК".

"У края размыва оказались два автомобиля, они эвакуированы силами городских служб. Ремонтная бригада на месте, вместе с городскими службами устраняет последствия размыва", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет, в восьми жилых домах на время проведения работ могут быть временно снижены параметры подачи тепла.

Ранее из-за аварии на сетях водоканала в Саратове без воды остались 424 тысячи жителей города. В МЧС рассказали, что в связи с аварийно-ремонтными работами перекрыли водовод диаметром 1 000 миллиметров.