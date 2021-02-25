Более 400 тысяч человек остались без воды из-за аварии в Саратове

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Из-за аварии на сетях водоканала в Саратове без воды остались 424 тысячи жителей города, сообщает РИА Новости.

В МЧС рассказали, что в связи с аварийно-ремонтными работами перекрыли водовод диаметром 1 000 миллиметров. В связи с этим с 8:00 ограничена подача холодного водоснабжения на водопроводном комплексе – 2 и понижены параметры подачи ХВС в жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов, частично – Волжского района. В эту зону входят 2 726 жилых домов, где проживают 424 тысячи человек, включая 84 008 детей.

Позже еще одна утечка на трубопроводе произошла в Куйбышевском районе города. Без холодной воды остались 3,2 тысячи человек, включая 370 детей.

Котельные при этом работают в штатном режиме. Специалисты уже подготовили автомобили для подвоза воды в котельные и социально значимые объекты, чтобы поддерживать нормальное функционирование в случае поступления заявок.

Ситуацию прокомментировал мэр Саратова Михаил Исаев. Он предупредил, что после аварии на водоканале в городе частично ограничили подачу тепла, и есть трудности с получением горячей воды.

"В связи с аварийной ситуацией на сетях ООО "КВС" тысячи саратовцев испытывают трудности с получением холодного и горячего водоснабжения, по ряду адресов ограничили подачу отопления. Актуальные данные уточняются. Всю ночь коммунальные службы вели ремонтные работы, после 13:00 начнется заполнение системы холодного водоснабжения", – заявил он.

По словам мэра, несколько школ города перевели на дистанционное обучение, некоторые учреждения проводят уроки по сокращенной программе, часть детских садов работает в режиме дежурных групп.

Первому заместителю Сергею Грачеву мэр поручил держать на личном контроле устранение аварийной ситуации. Главам районных администраций на вверенных территориях он поручил оперативно проинформировать жителей, организовать подвоз воды, в первую очередь – к объектам социальной сферы.

В связи с ЧП высказался губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он поручил правительству региона организовать работы по устранению аварии. Аварийно-ремонтные работы уже ведутся.

В ноябре прошлого года трубу прорвало в районе 15-го автобусного парка в Москве. Под водой оказались припаркованные рядом автомобили.