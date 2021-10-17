Посольство РФ подтвердило гибель четырех россиян в Албании

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российское посольство в Албании подтвердило гибель четырех россиян в отеле деревни Керрет, полиция совместно с дипломатами выясняет обстоятельства происшествия. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД РФ.

"Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан <...> в отеле в районе города Кавая. Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Отмечается, что родственники погибших были извещены о случившемся, вопрос о возвращении тел в Россию будет решаться в ближайшее время.

"Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян", – указано в сообщении.

Вечером 15 октября в сауне отеля, расположенного в албанской деревне Керрет, обнаружили тела четырех россиян, среди которых двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 60 лет. Все они задохнулись.

Сообщалось, что погибших обнаружил сотрудник отеля: до этого он несколько раз позвал их, чтобы сообщить о готовности напитков, однако ответа не получил. По некоторым данным, погибшие – супружеские пары, которые при этом приходятся друг другу родственниками.