В Албании в сауне отеля нашли тела четырех россиян

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В Албании в сауне отеля, расположенного в деревне Керрет округа Кавая, нашли тела четырех россиян. Об этом сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

"Около 22.20 были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись", – говорится в сообщении.

По данным полицейских, погибли двое мужчин и две женщины. Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина взялся за поручень лестницы бассейна в сауне и погиб от удара током. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

