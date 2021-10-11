В Новосибирске мужчина погиб от удара током в сауне

08:31
Фото: nsk.sledcom.ru
В Новосибирске мужчина взялся за поручень лестницы бассейна в сауне и погиб от удара током. Об этом сообщает RT со ссылкой на СУ СК по региону.
"Компания гостей находилась в помещении сауны банкетного комплекса в центральном районе города Новосибирска. Во время отдыха один из посетителей получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна", – говорится в сообщении.
В результате мужчина скончался на месте. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Ранее в Москве девочка получила электротравму, после чего следователи возбудили уголовное дело.
Ребенка доставили в детское медицинское учреждение, где у него была диагностирована электротравма кисти левой руки.
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