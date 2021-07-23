Ребенка ударило током у двери подъезда на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичная прокуратура начала проверку после того, как девочку ударило током у двери подъезда на северо-востоке столицы, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 22 июля, когда 8-летняя девочка входила в подъезд жилого дома по Юрловскому проезду вместе с родителями. Девочка открыла дверь подъезда, оборудованную домофоном, и получила электротравму правой кисти. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Проверку проведет Бутырская межрайонная прокуратура. Ей предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению требований законодательства по эксплуатации и содержанию общедомового имущества и безопасности оказываемых услуг.

Ранее на территории поселения Первомайского в ТиНАО малолетняя девочка получила электротравму, после чего следователи возбудили уголовное дело. Ребенка доставили в детское медицинское учреждение, где у него была диагностирована электротравма кисти левой руки. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.