Ребенка ударило током у двери подъезда на северо-востоке Москвы

09:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичная прокуратура начала проверку после того, как девочку ударило током у двери подъезда на северо-востоке столицы, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 22 июля, когда 8-летняя девочка входила в подъезд жилого дома по Юрловскому проезду вместе с родителями. Девочка открыла дверь подъезда, оборудованную домофоном, и получила электротравму правой кисти. Ребенку понадобилась медицинская помощь.
Проверку проведет Бутырская межрайонная прокуратура. Ей предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению требований законодательства по эксплуатации и содержанию общедомового имущества и безопасности оказываемых услуг.
Ранее на территории поселения Первомайского в ТиНАО малолетняя девочка получила электротравму, после чего следователи возбудили уголовное дело. Ребенка доставили в детское медицинское учреждение, где у него была диагностирована электротравма кисти левой руки. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.
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