Четырехлетний ребенок погиб в ДТП в Ростовской области

06 июля, 23:26
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Один человек погиб и еще трое пострадали в результате ДТП в Веселовском районе Ростовской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan Primera не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
"В результате ДТП на месте происшествия скончался четырехлетний пассажир автомобиля. Травмы получили водитель и двое пассажиров: годовалый ребенок и женщина", – приводит РИА Новости сообщение представителя регионального ГИБДД.
Уточняется, что авария случилась на подъезде к хутору Ленинский от автодороги Веселый – Верхнесоленый – Ажинов.
Во вторник, 6 июля, автомобиль наехал на ребенка во дворе жилого дома в Москве. По предварительным данным, у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ссадины.
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