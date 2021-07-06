В Москве водитель BMW насмерть сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана

На западе Москвы водитель BMW насмерть сбил 30-летнюю женщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По известным данным, погибшая является дочерью бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева.

В МВД уточнили, что женщина на электросамокате пересекала дорогу на красный сигнал светофора. В результате столкновения с автомобилем она скончалась.

На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее девятилетнего мальчика на самокате насмерть сбила машина на пешеходном переходе в Москве.

Автомобиль ВАЗ 21154, двигаясь по проезжей части дороги по Керамическому проезду в сторону улицы 800-летия Москвы, не уступил дорогу ребенку, тем самым нарушив правила дорожного движения. От полученных травм мальчик скончался на месте.