Посольство РФ выясняет подробности гибели россиян в Албании – СМИ

Фото: Embassy of Russia in Tirana/CC BY 3.0/Wikimedia Commons

Сотрудники консульского отдела российского посольства в Албании в настоящее время выясняют подробности гибели граждан РФ в деревне Керрет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

"Выясняют подробности", – ответили в дипмиссии на вопрос о том, занимаются ли там инцидентом.

Накануне вечером в сауне отеля, расположенного в албанской деревне Керрет, обнаружили тела четырех россиян, среди которых двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 60 лет. Все они задохнулись.

Издание Albanian Daily News выяснило, что погибших обнаружил сотрудник отеля: до этого он несколько раз позвал их, чтобы сообщить о готовности напитков, однако ответа не получил. По некоторым данным, погибшие – супружеские пары, которые при этом приходятся друг другу родственниками.

В настоящее время ведется расследование случившегося.

