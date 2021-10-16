Посольство РФ выясняет подробности гибели россиян в Албании – СМИ

16 октября, 23:55
Фото: Embassy of Russia in Tirana/CC BY 3.0/Wikimedia Commons
Сотрудники консульского отдела российского посольства в Албании в настоящее время выясняют подробности гибели граждан РФ в деревне Керрет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.
"Выясняют подробности", – ответили в дипмиссии на вопрос о том, занимаются ли там инцидентом.
Накануне вечером в сауне отеля, расположенного в албанской деревне Керрет, обнаружили тела четырех россиян, среди которых двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 60 лет. Все они задохнулись.
Издание Albanian Daily News выяснило, что погибших обнаружил сотрудник отеля: до этого он несколько раз позвал их, чтобы сообщить о готовности напитков, однако ответа не получил. По некоторым данным, погибшие – супружеские пары, которые при этом приходятся друг другу родственниками.
В настоящее время ведется расследование случившегося.
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