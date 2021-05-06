В Томске мужчина устроил забег по припаркованным машинам

В Томской области мужчина прошел по чужим машинам

Правоохранители нашли мужчину, который прыгал по припаркованным во дворе автомобилям в Томске. Информация об этом появилась на сайте регионального управления МВД.

На записях с камер видно, как мужчина запрыгнул на автомобиль Kia Cerato, после чего перепрыгнул на машину марки Lexus, а затем на автомобиль Toyota Corolla.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции территориального подразделения установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний житель города Северска, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Против подозреваемого завели уголовное дело о повреждении имущества. Сумма причиненного ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о жителе Кыштыма, который поджег автозаправку и сам пострадал в огне. У поджигателя обгорели руки, лицо и тело, с места происшествия его увезли на машине скорой помощи.