В Томске мужчина устроил забег по припаркованным машинам

В Томской области мужчина прошел по чужим машинам
Правоохранители нашли мужчину, который прыгал по припаркованным во дворе автомобилям в Томске. Информация об этом появилась на сайте регионального управления МВД.
На записях с камер видно, как мужчина запрыгнул на автомобиль Kia Cerato, после чего перепрыгнул на машину марки Lexus, а затем на автомобиль Toyota Corolla.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции территориального подразделения установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний житель города Северска, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
Против подозреваемого завели уголовное дело о повреждении имущества. Сумма причиненного ущерба превысила 200 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о жителе Кыштыма, который поджег автозаправку и сам пострадал в огне. У поджигателя обгорели руки, лицо и тело, с места происшествия его увезли на машине скорой помощи.
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