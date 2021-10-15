Момент взрыва на газовой подстанции в Бутове попал на видео

Момент взрыва на газовой подстанции на юго-западе Москвы попал на камеру видеонаблюдения. Видео опубликовано в телеграм-канале "Москва 24".

Пожар вспыхнул на газовой подстанции на юго-западе столицы в пятницу, 15 октября. Огонь охватил газовое оборудование и три легковых автомобиля на площади 75 квадратных метров. Согласно уточненной информации, в результате пожара пострадал один человек.

Для ликвидации возгорания на ГРП "Виллар" на улице Грина в Северном Бутове прекратили подачу газа по подводящим газопроводам к 11 домам.

Сейчас ведутся работы по переводу домов на резервную схему газоснабжения. Это может занять до пяти часов.

