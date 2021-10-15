Движение перекрыто в районе загоревшейся газовой подстанции в Северном Бутове

12:28
"Перекрыто движение от улицы Грина до дома 1, корпуса 8, по Новобутовской улице. Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется отвод транспорта, в том числе общественного, на соседние улицы", – говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей быть внимательными и выбирать маршруты объезда.
В МЧС сообщили, что огонь охватил газовое оборудование и три легковых автомобиля на площади 75 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
"Стволы работают на охлаждение оборудования", – заявили в ведомстве.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее на юге Москвы загорелись две деревянные бытовки на территории автосервиса. Пламя быстро перекинулось на припаркованные автомобили. Огонь охватил 100 квадратных метров, сгорели 10 машин.
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