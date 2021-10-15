В жилом комплексе на юго-западе Москвы произошел пожар. Кадрами происшествия поделились телезрители.

Очевидцы предположили, что горит утеплитель. В небо поднимаются огромные черные клубы дыма. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.