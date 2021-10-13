Детский омбудсмен прокомментировала стрельбу недалеко от столичной школы

13 октября, 19:32
Фото: Москва 24
Инцидент со стрельбой у школы на Ленинском проспекте продемонстрировал готовность образовательных учреждений к таким ситуациям, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Об этом сообщает РИА Новости.
"Стрельба происходила за территорией школы, но важно отметить, что в школе первыми подняли тревогу, и это говорит о готовности школ – они знают, как действовать в подобных ситуациях", – сказала Ярославская.
По ее информации, подросток стрелял из пневматического оружия в нежилом, заброшенном здании рядом со школой. В настоящее время правоохранители выясняют, откуда у него оружие и какая ситуация в его семье.
"Я взяла ситуацию на контроль и продолжу взаимодействовать с правоохранительными органами", – отметила Ярославская.
В свою очередь, начальник управления массовых мероприятий образовательного учреждения "Воробьевы горы" Наталья Макарова сообщила, что во время инцидента сотрудники школы сработали четко и оперативно.
"У нас никакой паники нет. Для этого есть службы внутренней безопасности. Нам поступил сигнал, мы через системы оповещения всех оповестили. Соответственно, учителям просто было сказано: не входим, не выходим, сидим с детьми в классах – мы так и поступили. Поступил сигнал, что можно выходить, – мы вышли", – заявила она.
По словам Макаровой, в школе работает служба безопасности, на сообщения которой оперативно реагируют все учителя и работники учреждения. Также служба находится на связи с ОВД Гагаринского района.
Ранее сообщалось о хлопке около дома 66 на Ленинском проспекте. СМИ сообщили, что школу оцепили, детей не выпускали из здания, а в городе ввели план "Сирена".
Оказалось, что стрельбу устроил 15-летний подросток. Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего. В полиции организовали проверку.
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