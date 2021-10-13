Полиция проверяет информацию о хлопке на Ленинском проспекте в столице

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Полицейские проверяют информацию о хлопке на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.

Уточняется, что хлопок произошел около дома 66 на Ленинском проспекте. На место выехали правоохранители. По данным ГУ МВД, информации о пострадавших не поступало.

В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что очевидцы сообщили о стрельбе на территории школы № 1260.

"Граждане сообщили в полицию о стрельбе из автоматического оружия, которую якобы устроил мужчина в камуфляжной форме", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, СМИ сообщают, что в этом районе молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из автомата. Школу оцепили, детей не выпускают из здания, в городе ввели план "Сирена".

Накануне сообщалось, что в здании дежурной части ОМВД России мужчина направил оружие на полицейского. Подозреваемый 1971 года рождения не успел выстрелить, так как был обезврежен. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

