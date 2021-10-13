Власти сообщили, что школьники не пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте

16:50
Фото: телеграм-канал "112"
В школе № 1260 на улице Фотиевой, вблизи которой, как сообщалось, была слышна стрельба, никто не пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.
"В соответствии с инструкциями (правоохранительных органов. – Прим. ред.), администрации школ заперли двери и окна и организовали продолжение образовательного процесса для детей. Все дети в безопасности, никто не пострадал. После уведомления от правоохранительных органов о снятии ограничений детей отпустили по домам", – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о хлопке на Ленинском проспекте около дома 66. Позже очевидцы сообщили о стрельбе в школе № 1260. На место выехали оперативники, школу оцепили, в городе был объявлен план "Сирена".
По данным СМИ, молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из страйкбольного ружья. Его задержали.
Полиция задержала молодого человека, стрелявшего из страйкбольного ружья в Москве
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