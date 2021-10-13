Полиция задержала молодого человека, стрелявшего из страйкбольного ружья в Москве

16:38
Фото: Москва 24
Полицейские задержали молодого человека, стрелявшего из страйкбольного ружья на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В результате инцидента пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В департаменте образования и науки Москвы подтвердили, что в школе № 1260, рядом с которой заметили стрелка, никто не пострадал.
Согласно инструкциям, администрация школы заперла двери и окна и организовала продолжение образовательного процесса для детей. После уведомления от правоохранительных органов о снятии ограничений детей отпустили по домам.
Ранее сообщалось, что полицейские проверяют информацию о хлопке на Ленинском проспекте. Уточнялось, что хлопок произошел около дома 66.
СМИ писали, что молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из автомата.
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