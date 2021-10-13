Полиция начала проверку после стрельбы у школы на Ленинском проспекте

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Полиция организовала проверку после стрельбы у школы на Ленинском проспекте, которую устроил 15-летний подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Молодой человек 2006 года рождения доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось о хлопке, который раздался на Ленинском проспекте около дома 66. Позже очевидцы сообщили о стрельбе в школе № 1260. На место выехали оперативники, школу оцепили, в городе был объявлен план "Сирена".

По данным СМИ, молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из страйкбольного ружья. Его задержали.

