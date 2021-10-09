В Москве задержали студента, угрожавшего устроить теракт в МГЛУ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Полиция задержала студента магистратуры Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), угрожавшего устроить теракт в вузе. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Отмечается, что сообщения с угрозами от студента МГЛУ появились вечером 6 октября в групповом чате во "ВКонтакте". Молодой человек заявил, что хочет отомстить преподавателям и одногруппникам, пообещав застрелить их или порезать.

Одногруппники восприняли угрозу парня всерьез и на следующий день не пришли на занятия. Об сообщениях стало известно сотрудникам правоохранительных органов, которые приехали домой к студенту. Он пояснил полицейским, что написал угрозы из-за нервного срыва, который случился у него после очередного конфликта с новым преподавателем по английскому языку.

По словам молодого человека, сообщения были написаны в неадекватном состоянии, а сейчас он так не считает, устраивать теракт в вузе не планирует, полностью раскаивается.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в соцсетях появилась информация об угрозе стрельбы в одной из школ Балашихи. Однако она не подтвердилась. Приехавшие на место оперативные службы установили, что детям и сотрудникам образовательной организации ничего не угрожало.

