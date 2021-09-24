Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация об угрозе стрельбы в школе в Балашихе не подтвердилась, сообщает РИА Новости. В администрации муниципалитета заявили, что угрозы жизни и здоровью детей нет.

Ранее сообщения об угрозе стрельбы в одной из школ подмосковной Балашихи появились в социальных сетях.

В настоящее время занятия проходят в штатном режиме. Оперативные службы проводят проверку.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае. Молодого человека, намеревавшегося атаковать учебное заведение, задержали.

