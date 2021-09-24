Бастрыкин заявил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае

06:19
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Нападение на школу предотвратили в Красноярском крае. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
"Задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное", – подтвердил Бастрыкин.
При этом других деталей произошедшего председатель СКР не сообщил.
Ранее стало известно, что студент Пермского государственного университета открыл огонь в вузе. На момент происшествия в здании находилось около трех тысяч студентов.
В результате погибли шесть человек, а 43 получили различные травмы.
По информации МВД, первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС. В главное здание вошел младший лейтенант Константин Калинин, а его коллега Владимир Макаров занялся эвакуацией. На пути Калинин встретил вооруженного студента, который выстрелил в сотрудника полиции. Госавтоинспектор произвел ответный выстрел и ранил молодого человека. После чего Калинин обезвредил студента и стал оказывать ему первую помощь.
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