Число пострадавших во время стрельбы в пермском вузе возросло до 43

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Число пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось до 43. Об этом рассказала министр здравоохранения Анастасия Крутень на заседании регионального правительства.

"На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это стрелок, вчера вечером была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении", – приводит слова министра ТАСС.

Трагедия в учебном заведении произошла 20 сентября. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находилось около трех тысяч студентов.

Предполагается, что стрелок открыл огонь еще на пути к вузу. Об этом свидетельствует запись с камеры видеорегистратора одного из автомобилей, проезжавших мимо.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Студенту проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В настоящий момент следствие собирает характеризующие материалы о подозреваемом.

В результате стрельбы погибли шесть человек.