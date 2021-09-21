Стрелявший в пермском вузе открыл огонь по автомобилям еще до нападения на институт

Тимур Бекмансуров, расстрелявший десятки человек в пермском вузе, открыл огонь еще на улице. В Сети появилось видео с видеорегистратора. На кадрах молодой человек поднимает ружье, и пуля разбивает лобовое стекло. Уточняется, что водитель не пострадал.

В настоящее время Бекмансуров находится в больнице в тяжелом состоянии. Когда его здоровье улучшится, врачи собираются провести психиатрическую экспертизу. Как пишут телеграм-каналы, Бекмансурова охраняют 18 полицейских – на случай, если кто-то захочет ему отомстить.

Тем временем, в столичных клиниках ждут семерых пострадавших при стрельбе. Речь идет об очень тяжелых пациентах. Спецборт МЧС уже вылетел в столицу.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу, в результате которой шесть человек погибли.

Позже нападавшего задержали. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.