Пресненский суд отказался прекращать дело против Эдварда Била

07 июля, 22:30
Основной судебный процесс по делу Эдварда Била начнется 14 июля. И пройдет в особом порядке. Такое решение принял Пресненский суд.
Он не стал закрывать дело, несмотря на примирение сторон. Более того пранкеру продлили меру пресечения до 30 декабря. Ему запрещено выходить из дома, водить машину и пользоваться интернетом.
После массовой аварии на Садовом кольце Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей Марии Артемовой. Она и просила закрыть дело, хотя перенесла несколько операций и до сих пор не может восстановиться. При этом блогер попытался договориться о компенсации с остальными участниками аварии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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