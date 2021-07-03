Мэр Лобни не признает вину в злоупотреблении должностными полномочиями – СМИ

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Глава подмосковной Лобни Евгений Смышляев, которого задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, не признает причастность к коррупционным преступлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Также уточняется, что обвинение пока ему не предъявлено, а также еще не принято решение о мере пресечения для чиновника.

"Он категорически отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям коррупционной направленности, в том числе и в злоупотреблении должностными полномочиями. Ни в качестве подозреваемого, ни обвиняемого чиновник еще не был допрошен", – говорится в сообщении.

В пятницу мэр Лобни Евгений Смышляев был задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях.

Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год чиновник являлся руководителем администрации города. В 2017 году заступил на должность главы Лобни.