Мэр Лобни не признает вину в злоупотреблении должностными полномочиями – СМИ

03 июля, 23:08
Фото: twitter.com/er_mosobl
Глава подмосковной Лобни Евгений Смышляев, которого задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, не признает причастность к коррупционным преступлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Также уточняется, что обвинение пока ему не предъявлено, а также еще не принято решение о мере пресечения для чиновника.
"Он категорически отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям коррупционной направленности, в том числе и в злоупотреблении должностными полномочиями. Ни в качестве подозреваемого, ни обвиняемого чиновник еще не был допрошен", – говорится в сообщении.
В пятницу мэр Лобни Евгений Смышляев был задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях.
Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год чиновник являлся руководителем администрации города. В 2017 году заступил на должность главы Лобни.
В Подмосковье задержали мэра Лобни
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