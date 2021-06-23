Адвокат Ефремова опроверг сообщения о психическом расстройстве актера

15:17
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин в разговоре с Москвой 24 опроверг информацию о том, что защита якобы подала жалобу на приговор из-за психического состояния актера.
Ранее СМИ сообщили, что адвокаты артиста подали кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП, где указано, что суд не учел ряд обстоятельств, которые могли бы смягчить ему наказание, в частности то, что у Ефремова якобы развилось расстройство психики, к тому же он страдает алкогольной зависимостью.
По словам Хархорина, вся информация, указанная в материалах СМИ, является неправдой.
"Первый раз было про гуся с яблоками, второй раз – о том, что его в Москву этапировали, третий раз – сегодня. Очередное вранье", – заявил адвокат.
Собеседник Москвы 24 подчеркнул, что в новостях о кассационной жалобе нет ни одного слова правды.
Ранее другой адвокат артиста Роман Филиппов рассказывал, что его подзащитный до сих пор находится в исправительной колонии в Белгородской области, его не этапировали в Москву и не планировали это делать. По его словам, с Ефремовым все в порядке, чувствует он себя хорошо.
В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.
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