Пашаев и Добровинский прокомментировали дело Ефремова спустя год после ДТП

Ровно год назад в центре Москвы актер Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП. Дело приобрело широкий общественный резонанс. В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области. Вспоминаем, как развивались события, а также узнаем, что спустя год думают о деле участвовавшие в нем юристы Эльман Пашаев и Александр Добровинский.
Трагедия в центре Москвы
ДТП со смертельным исходом произошло 8 июня 2020 года. Михаил Ефремов на своем черном джипе спровоцировал аварию, выехав на встречку в центре столицы у дома № 3 на Смоленской площади. Он врезался в автомобиль Lada, за рулем которого сидел 57-летний Сергей Захаров.
От полученных травм мужчина скончался уже на следующий день, 9 июня. У него остались жена и двое совершеннолетних сыновей. Их и брата погибшего признали потерпевшими по делу. Также в разбирательствах фигурировала Ирина Стерхова, называвшая себя гражданской женой Сергея Захарова, с которой он якобы жил последние годы. Однако ее потерпевшей так и не признали.
Сам Ефремов во время ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии. Кроме того, по результатам экспертизы в крови актера обнаружили следы кокаина и марихуаны. На видео, которые сняли с места происшествия очевидцы, артист с трудом отвечает на вопросы о случившемся и обещает вылечить водителя второй машины.
После случившегося Ефремова задержали и допросили, а затем отправили под домашний арест.
Оттуда он записал видеообращение, в котором признал свою вину в аварии. Актер просил родственников погибшего Сергея Захарова простить его. "Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели", – сначала заявил артист.
Однако на суде актер откажется от своего признания и до последнего будет отрицать вину в произошедшем. В этом Ефремова будет полностью поддерживать его защитник Эльман Пашаев. Вместе с тем права потерпевших отстаивал известный адвокат Александр Добровинский.
Слепой свидетель и отказ от адвокатов
Пресненский суд города Москвы начал рассмотрение дела актера по существу 5 августа 2020 года. Разбирательства длились больше месяца.
Ефремов заявлял, что не помнит практически ничего из происходившего с ним в день аварии. Именно поэтому актер отказался от первоначального признания вины в ДТП. Вместе с тем его защита выдвигала разные версии трагедии – от неполадок с машиной до вмешательства хакеров. Сам актер просил суд тщательнее исследовать все "белые пятна" в деле.
Одним из главных аргументов защиты Ефремова было то, что за рулем якобы находился другой человек, а не артист. Это в суде подтвердили свидетели, которых нашел Эльман Пашаев. Теван Бадасян, Андрей Гаев, и Александр Кобец, у которого имеются серьезные проблемы со зрением, утверждали, что в машине актер был не один, а после ДТП он вышел из авто с пассажирского сиденья.
Защита потерпевших не восприняла эти показания всерьез и даже обвинила адвоката Ефремова в подкупе свидетелей. После обвинений и насмешек со стороны Александра Добровинского и его коллег актер принял решение отказаться от своих адвокатов.
Однако Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская вновь встали на защиту актера уже на следующем заседании. Добровинский назвал происходящее попыткой затянуть судебный процесс.
Признание вины и апелляция
Приговор Ефремову был вынесен судом 8 сентября 2020 года. Изначально прокурор запрашивала для артиста срок в 11 лет с отбыванием в колонии общего режима, но его приговорили к 8 годам. Перед вынесением судебного решения актер все же признал свою вину, однако с оговоркой.
Также он признал наличие у себя алкогольной зависимости и выразил сожаление в связи с гибелью Сергея Захарова. Артист добавил, что негативных чувств к потерпевшим не испытывает – лишь к их защитникам.
Позже Ефремов подал апелляцию на приговор, но уже с помощью других адвокатов. Актер рассказал о давлении на него со стороны Эльмана Пашаева в ходе основного судебного процесса. В Мосгорсуде, который рассматривал жалобу на приговор, интересы Ефремова представляли уже адвокаты Петр Хархорин, Роман Филиппов и Владимир Васильев. Им удалось добиться смягчения приговора, однако срок сократился всего на полгода.
В ноябре 2020 года Ефремова этапировали для отбывания наказания в колонию в Белгородской области. Там актер работает в мастерской, которая изготавливает защитные комбинезоны. Ефремов вставляет в них молнии. По словам адвоката Петра Хархорина, артист чувствует себя хорошо, регулярно звонит домой жене.
Что касается свидетелей, выступавших в защиту актера, недавно у них был суд. Двоих мужчин обвиняли в лжесвидетельствовании. В частности, Тевана Бадасяна приговорили к 1 году исправительных работ за дачу ложных показаний по делу Ефремова. Другой свидетель, Александр Кобец, получил наказание в виде 1,5 года исправительных работ.
Адвокаты высказались
Для карьеры Эльмана Пашаева и Александра Добровинского дело Ефремова также не прошло бесследно. Юристы не только защищали свои стороны в суде, но и активно комментировали происходящее в СМИ.
Это привело к тому, что вскоре после вынесения актеру основного приговора два юриста потеряли свой адвокатский статус. Федеральная палата адвокатов Северной Осетии лишила Пашаева статуса на 1 год за нарушение кодекса профессиональной этики. В свою очередь, совет Адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского статуса адвоката на 2 года.
Несмотря на это, юристы заявляют, что об участии в деле не жалеют. "А чего мне жалеть? Это моя работа. Это моя судьба, значит, была (защищать Ефремова. – Прим. ред.)", – рассказал Москве 24 Эльман Пашаев.
Вместе с тем он добавил, что от судебного процесса у него остались только негативные впечатления.
В свою очередь, Александр Добровинский в разговоре с Москвой 24 заявил, что может вспомнить и нечто хорошее, что было для него в этом деле. "Те слова, которые я услышал от своих доверителей, стоят очень дорого, и, наверное, это самое главное", – подчеркнул юрист.
При этом дело Ефремова он считает знаковым. Со слов Добровинского, с самого начала перед ним встал вопрос – удастся ли известному человеку со связями и деньгами избежать наказания? Исход этого дела удовлетворил юриста.
На Михаила Ефремова Добровинский зла не держит. После письма с извинениями, которые актер прислал из колонии, юрист изменил о нем свое мнение.
"Мне кажется, Ефремов запомнил слова, которые я сказал ему в последний день суда: "Мне жаль, что такой большой актер оказался таким маленьким человеком". Может быть, поэтому он написал мне письмо, где просил прощения", – рассказал Добровинский.
В свою очередь, Эльман Пашаев пожелал своему бывшему подзащитному "стать мужчиной".