Пашаев и Добровинский прокомментировали дело Ефремова спустя год после ДТП

Ровно год назад в центре Москвы актер Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП. Дело приобрело широкий общественный резонанс. В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области. Вспоминаем, как развивались события, а также узнаем, что спустя год думают о деле участвовавшие в нем юристы Эльман Пашаев и Александр Добровинский.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Трагедия в центре Москвы

ДТП со смертельным исходом произошло 8 июня 2020 года. Михаил Ефремов на своем черном джипе спровоцировал аварию, выехав на встречку в центре столицы у дома № 3 на Смоленской площади. Он врезался в автомобиль Lada, за рулем которого сидел 57-летний Сергей Захаров.

От полученных травм мужчина скончался уже на следующий день, 9 июня. У него остались жена и двое совершеннолетних сыновей. Их и брата погибшего признали потерпевшими по делу. Также в разбирательствах фигурировала Ирина Стерхова, называвшая себя гражданской женой Сергея Захарова, с которой он якобы жил последние годы. Однако ее потерпевшей так и не признали.

Сам Ефремов во время ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии. Кроме того, по результатам экспертизы в крови актера обнаружили следы кокаина и марихуаны. На видео, которые сняли с места происшествия очевидцы, артист с трудом отвечает на вопросы о случившемся и обещает вылечить водителя второй машины.





Михаил Ефремов – сразу после ДТП Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег ... (синоним слова "много". – Прим. ред.).

После случившегося Ефремова задержали и допросили, а затем отправили под домашний арест.

Оттуда он записал видеообращение, в котором признал свою вину в аварии. Актер просил родственников погибшего Сергея Захарова простить его. "Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели", – сначала заявил артист.

Однако на суде актер откажется от своего признания и до последнего будет отрицать вину в произошедшем. В этом Ефремова будет полностью поддерживать его защитник Эльман Пашаев. Вместе с тем права потерпевших отстаивал известный адвокат Александр Добровинский.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Слепой свидетель и отказ от адвокатов

Пресненский суд города Москвы начал рассмотрение дела актера по существу 5 августа 2020 года. Разбирательства длились больше месяца.

Ефремов заявлял, что не помнит практически ничего из происходившего с ним в день аварии. Именно поэтому актер отказался от первоначального признания вины в ДТП. Вместе с тем его защита выдвигала разные версии трагедии – от неполадок с машиной до вмешательства хакеров. Сам актер просил суд тщательнее исследовать все "белые пятна" в деле.





Михаил Ефремов – в ходе судебных заседаний Надо исследовать, уважаемые, надо исследовать! Ничего не исследовали!

Одним из главных аргументов защиты Ефремова было то, что за рулем якобы находился другой человек, а не артист. Это в суде подтвердили свидетели, которых нашел Эльман Пашаев. Теван Бадасян, Андрей Гаев, и Александр Кобец, у которого имеются серьезные проблемы со зрением, утверждали, что в машине актер был не один, а после ДТП он вышел из авто с пассажирского сиденья.

Защита потерпевших не восприняла эти показания всерьез и даже обвинила адвоката Ефремова в подкупе свидетелей. После обвинений и насмешек со стороны Александра Добровинского и его коллег актер принял решение отказаться от своих адвокатов.





Михаил Ефремов – в ходе судебных заседаний Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева – и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки...

Однако Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская вновь встали на защиту актера уже на следующем заседании. Добровинский назвал происходящее попыткой затянуть судебный процесс.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Признание вины и апелляция

Приговор Ефремову был вынесен судом 8 сентября 2020 года. Изначально прокурор запрашивала для артиста срок в 11 лет с отбыванием в колонии общего режима, но его приговорили к 8 годам. Перед вынесением судебного решения актер все же признал свою вину, однако с оговоркой.





Михаил Ефремов – в ходе судебных заседаний Я понимаю, что я неправ во всем. Ваша честь, я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь во всем, что я сделал, если это сделал я.

Также он признал наличие у себя алкогольной зависимости и выразил сожаление в связи с гибелью Сергея Захарова. Артист добавил, что негативных чувств к потерпевшим не испытывает – лишь к их защитникам.

Позже Ефремов подал апелляцию на приговор, но уже с помощью других адвокатов. Актер рассказал о давлении на него со стороны Эльмана Пашаева в ходе основного судебного процесса. В Мосгорсуде, который рассматривал жалобу на приговор, интересы Ефремова представляли уже адвокаты Петр Хархорин, Роман Филиппов и Владимир Васильев. Им удалось добиться смягчения приговора, однако срок сократился всего на полгода.

В ноябре 2020 года Ефремова этапировали для отбывания наказания в колонию в Белгородской области. Там актер работает в мастерской, которая изготавливает защитные комбинезоны. Ефремов вставляет в них молнии. По словам адвоката Петра Хархорина, артист чувствует себя хорошо, регулярно звонит домой жене.

Что касается свидетелей, выступавших в защиту актера, недавно у них был суд. Двоих мужчин обвиняли в лжесвидетельствовании. В частности, Тевана Бадасяна приговорили к 1 году исправительных работ за дачу ложных показаний по делу Ефремова. Другой свидетель, Александр Кобец, получил наказание в виде 1,5 года исправительных работ.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Адвокаты высказались

Для карьеры Эльмана Пашаева и Александра Добровинского дело Ефремова также не прошло бесследно. Юристы не только защищали свои стороны в суде, но и активно комментировали происходящее в СМИ.

Это привело к тому, что вскоре после вынесения актеру основного приговора два юриста потеряли свой адвокатский статус. Федеральная палата адвокатов Северной Осетии лишила Пашаева статуса на 1 год за нарушение кодекса профессиональной этики. В свою очередь, совет Адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского статуса адвоката на 2 года.

Несмотря на это, юристы заявляют, что об участии в деле не жалеют. "А чего мне жалеть? Это моя работа. Это моя судьба, значит, была (защищать Ефремова. – Прим. ред.)", – рассказал Москве 24 Эльман Пашаев.

Вместе с тем он добавил, что от судебного процесса у него остались только негативные впечатления.





Эльман Пашаев бывший адвокат Михаила Ефремова Беспредел в суде и в следственном управлении – это мои впечатления. Меня пытались очернить в СМИ, к сожалению, к их сожалению, ничего не получилось. И цирк благодаря Добровинскому... В других моих делах не было Добровинского – и все было спокойно. Как появился этот шоумен, дело стало похожим на цирк.

В свою очередь, Александр Добровинский в разговоре с Москвой 24 заявил, что может вспомнить и нечто хорошее, что было для него в этом деле. "Те слова, которые я услышал от своих доверителей, стоят очень дорого, и, наверное, это самое главное", – подчеркнул юрист.

При этом дело Ефремова он считает знаковым. Со слов Добровинского, с самого начала перед ним встал вопрос – удастся ли известному человеку со связями и деньгами избежать наказания? Исход этого дела удовлетворил юриста.





Александр Добровинский экс-защитник семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Господин Ефремов всячески пытался избежать наказания, на суде было много уловок, он отрицал вообще свое участие в этом ДТП. Так вот в итоге публичному человеку не удалось уйти от наказания, в чем я вижу свою заслугу. Перед законом все оказались равны. Это для меня было важнейшим в процессе.

На Михаила Ефремова Добровинский зла не держит. После письма с извинениями, которые актер прислал из колонии, юрист изменил о нем свое мнение.

"Мне кажется, Ефремов запомнил слова, которые я сказал ему в последний день суда: "Мне жаль, что такой большой актер оказался таким маленьким человеком". Может быть, поэтому он написал мне письмо, где просил прощения", – рассказал Добровинский.

В свою очередь, Эльман Пашаев пожелал своему бывшему подзащитному "стать мужчиной".