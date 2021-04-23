Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, который осужден за ДТП со смертельным исходом, находится в хорошем физическом и моральном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Петра Хархорина.

По словам юриста, он уже восемь раз ездил к артисту.

"Чувствует он себя хорошо. Там пишут, что плохо себя чувствует – это вранье. Да, у него есть старые болячки, они никуда не делись. Но новых не прибавилось, слава богу. Он сейчас бодр и весел до какой степени возможно, конечно, в такой ситуации", – уточнил адвокат.

На данный момент Ефремов работает в швейном цеху. Кроме того, актеру предлагали место в библиотеке, он не пошел.

"Он ведь человек социума, хочет общаться с людьми. У меня лично он сейчас вызывает все больше и больше уважения: нормальный крепкий мужик, без соплей. Его все очень уважают – и сотрудники, и сидельцы", – отметил Хархорин.

О здоровье артиста заботятся должным образом, а медики к нему очень внимательны, заключил адвокат.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года.