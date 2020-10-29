Добровинского лишили статуса адвоката на два года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Совет Адвокатской палаты столицы лишил Александра Добровинского статуса адвоката на два года. Об этом заявили ТАСС представители палаты.
"Добровинский – прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года", – привели в палате решение совета.
Добровский сообщил, что намерен обжаловать решение о лишении статуса. "Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката", – уточняет он. По словам правозащитника, такое решение оказалось неожиданным, потому что квалификационная комиссия не признала в его действиях дисциплинарного проступка.
"Она признала, что я не нарушал адвокатскую тайну. Все последующие обвинения зависели от этого", – обращает внимание Добровинский.
Добровинский был адвокатом троих потерпевших по делу артиста Михаила Ефремова. Пресненский районный суд столицы признал актера виновным в ДТП со смертельным исходом. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима.
22 октября рассматривалась апелляция на приговор. В этот день в Мосгорсуде приняли решение смягчить наказание Ефремова с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.
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