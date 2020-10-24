Артисты просили смягчить приговор Ефремову

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Российские артисты написали обращение в Мосгорсуд с просьбой смягчить приговор. Копия письма имеется в распоряжении телеканала Москва 24.

"Мы, нижеподписавшиеся, друзья и коллеги Михаила Олеговича Ефремова обращаемся в апелляционную инстанцию Московского городского суда в связи с предстоящим рассмотрением его дела, решением которого определится дальнейшего судьба этого незаурядного человека", – исходит из текста письма.

В нем отмечается, что его авторы понимают весь ужас преступления, который совершил актер. Артисты подчеркнули, что оно ударило по жизни каждого из нас. В то же время они указали на то, что Ефремов полностью признал свою вину, извинился и выплатил материальный ущерб потерпевшим.

"Мы все знаем его как просто хорошего человека, десятилетиями помогавшего многим из нас (и не только), без всякой на то корысти для себя. Зная характер Михаила, мы уверены, что вся его дальнейшая жизнь будет для него искуплением. Мы не сомневаемся в том, что он пожизненно будет помогать семье погибшего", – указано в письме.

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В письме также перечисляются заслуги Ефремова в культурной жизни России. Отмечается, что нахождение под домашним арестом для актера, "человека неугомонного, полного творческих планов, ужасно!".

"Мы уверены, что лишение свободы необходимо для людей социально опасных, представляющих угрозу для общества. Таковым Михаил Ефремов не является. Жизнь преподала ему жестокий урок, но он уже сделал из него правильные выводы. Мы уверены, что Михаил Ефремов никогда более не нарушит закон", – говорится в письме.

В связи с этим артисты попросили Мосгорсуд изменить приговор и снизить наказание до пределов, которые не связаны с лишением свободы.

Всего письмо подписали 28 человек. Среди них, в частности – народные артисты РФ Олег Меньшиков, Александр Домогаров и Дмитрий Харатьян, а также народные артистки России Чулпан Хаматова и Любовь Стриженова.

22 октября в Мосгорсуде проходило заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Суд принял решение смягчить наказание актеру с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.