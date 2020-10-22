Ефремов остался недоволен решением Мосгорсуда

17:58
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Актер Михаил Ефремов остался недовольным решением Мосгорсуда, который снизил срок наказания на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одно из его адвокатов Романа Филиппова.
"Ефремов не удовлетворен решением. Если бы хотя бы снизили на три года и дали колонию-поселение, его бы это устроило", – сказал адвокат.
Защитник выразил мнение, что сразу выплаченная компенсация потерпевшим и признание вины помогли бы актеру достичь условного срока.
22 октября в Мосгорсуде проходило заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Суд принял решение смягчить наказание актеру с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.
Во время заседания Ефремов попросил судью назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Актер заявил, что с самого начала признавал свою вину и работал со следствием. Также он попросил учесть и тот фактор, что у него есть несовершеннолетние дети, которых он хотел бы воспитывать самостоятельно.
Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.
Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову
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